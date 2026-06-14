В Храброво задерживаются 20 рейсов, ещё шесть отменили

От расписания отстают семь вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. С опозданием в Калининградскую область должны прибыть 13 бортов из тех же городов. Задержки составляют от 50 минут до четырёх с лишним часов. Отменили по три столичных рейса в обе стороны.