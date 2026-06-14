Центры занятости Ростовской области помогают школьникам найти легальную работу на лето

На Дону стартовала летняя кампания по трудоустройству несовершеннолетних. Консультанты местных центров занятости помогают найти подработку на каникулах подросткам от 14 до 18 лет. Сезонный труд не просто приносит первый заработок, но и помогает молодежи развить социальную ответственность, получить полезные навыки и определиться с будущей профессией, рассказали в правительстве Ростовской области.