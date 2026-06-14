Донские предприятия лёгкой промышленности инвестировали 190 млн рублей

По данным Ростовстата, за первый квартал 2026 года крупные и средние компании Ростовской области, работающие в сфере текстиля, пошива одежды, производства обуви и изделий из кожи, направили на модернизацию 189,5 млн рублей. Инвестиции расходуются на закупку современного оборудования, обновление производственных линий и обеспечение сырьевой базы.