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Донские предприятия лёгкой промышленности инвестировали 190 млн рублей

Донские фабрики выпускают широкий ассортимент продукции.

По данным Ростовстата, за первый квартал 2026 года крупные и средние компании Ростовской области, работающие в сфере текстиля, пошива одежды, производства обуви и изделий из кожи, направили на модернизацию 189,5 млн рублей. Инвестиции расходуются на закупку современного оборудования, обновление производственных линий и обеспечение сырьевой базы.

Легпром остаётся одной из важных опор экономики региона. Донские фабрики выпускают широкий ассортимент продукции: от повседневной, спортивной и детской одежды до обуви и текстиля. Стоит отметить, что Ростовская область занимает лидирующие позиции в ЮФО по выпуску махровых тканей и спецодежды.