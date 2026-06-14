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В Калининградской области восстановили электричество после трёхчасового блэкаута

Власти сообщили, что все потребители снова запитаны.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области полностью восстановили электроснабжение после массового отключения, которое продолжалось около трёх часов. Об этом в пресс-службе регионального правительства сообщили в воскресенье, 14 июня.

Все потребители запитаны", — заявили власти, сославшись на данные областного министерства инфраструктуры.

Около 14:30 без электричества остались отдельные районы Калининграда и несколько муниципалитетов области. По данным властей, на ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, после чего отключилась часть оборудования. Нагрузку перераспределили на другие станции.

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