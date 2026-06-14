Народные приметы на 15 июня: сегодня надо испечь пирог и поставить на подоконник

Сегодня нельзя ходить на кладбище. По поверьям, в это время граница между мирами особенно тонка и потусторонние силы могут проникнуть в дом. По этой же причине запрещалось предаваться печали или оплакивать умерших. Не стоит выносить мусор из дома, поскольку вместе с ним можно «вынести» здоровье, удачу и финансовое благополучие. В одежде лучше избегать любых металлических предметов, даже пуговиц или украшений. По поверьям, это может «утяжелить» судьбу, навлечь на человека испытания, пройти которые под силу лишь тем, у кого «железные нервы» и непоколебимая сила духа.