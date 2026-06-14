Народные приметы на 15 июня: сегодня надо испечь пирог и поставить на подоконник

По народному календарю сегодня Вьюн Зеленый. В этот день проводили ритуалы для очищения домов, защиты от бед. Девушки плели венки из побегов вьюнка и дарили их юношам, это означало признание в симпатии. До рассвета в домах открывали окна и двери, чтобы впустить свежий, «чистый» воздух. Хозяйки мыли полы, вытирали пыль. Дома в праздник украшали ветками березы, символизирующими обновление и плодородие. Пекли особые караваи, которые ставили на подоконник. Считалось, что таким способом можно приманить в дом удачу, богатство и радость. Молодожены угощали всех встретившихся им прохожих: взрослых — вином, детей — сладостями. Вечером в деревнях устраивали молодежные гулянья. Девушки водили хороводы, загадывали желания. Парни соревновались в силе и ловкости.
Сегодня нельзя ходить на кладбище. По поверьям, в это время граница между мирами особенно тонка и потусторонние силы могут проникнуть в дом. По этой же причине запрещалось предаваться печали или оплакивать умерших. Не стоит выносить мусор из дома, поскольку вместе с ним можно «вынести» здоровье, удачу и финансовое благополучие. В одежде лучше избегать любых металлических предметов, даже пуговиц или украшений. По поверьям, это может «утяжелить» судьбу, навлечь на человека испытания, пройти которые под силу лишь тем, у кого «железные нервы» и непоколебимая сила духа.
Не стоит заниматься тяжелой работой, ссориться, обижать животных.
Народные приметы на 15 июня:
— утром выпала обильная роса — к хорошему урожаю пшеницы, льна и овса;
— ночью поднялся ветер — к скорому дождю;
— идет теплый дождь — год будет богатым и спокойным;
— солнечный день — лето будет теплым и урожайным;
— вечером идет ливень — к дождливому августу.
Источник: iz.ru.