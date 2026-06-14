Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 15 июня: сегодня надо испечь пирог и поставить на подоконник

Сегодня нельзя надевать одежду с металлическими деталями.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Вьюн Зеленый. В этот день проводили ритуалы для очищения домов, защиты от бед. Девушки плели венки из побегов вьюнка и дарили их юношам, это означало признание в симпатии. До рассвета в домах открывали окна и двери, чтобы впустить свежий, «чистый» воздух. Хозяйки мыли полы, вытирали пыль. Дома в праздник украшали ветками березы, символизирующими обновление и плодородие. Пекли особые караваи, которые ставили на подоконник. Считалось, что таким способом можно приманить в дом удачу, богатство и радость. Молодожены угощали всех встретившихся им прохожих: взрослых — вином, детей — сладостями. Вечером в деревнях устраивали молодежные гулянья. Девушки водили хороводы, загадывали желания. Парни соревновались в силе и ловкости.

Сегодня нельзя ходить на кладбище. По поверьям, в это время граница между мирами особенно тонка и потусторонние силы могут проникнуть в дом. По этой же причине запрещалось предаваться печали или оплакивать умерших. Не стоит выносить мусор из дома, поскольку вместе с ним можно «вынести» здоровье, удачу и финансовое благополучие. В одежде лучше избегать любых металлических предметов, даже пуговиц или украшений. По поверьям, это может «утяжелить» судьбу, навлечь на человека испытания, пройти которые под силу лишь тем, у кого «железные нервы» и непоколебимая сила духа.

Не стоит заниматься тяжелой работой, ссориться, обижать животных.

Народные приметы на 15 июня:

— утром выпала обильная роса — к хорошему урожаю пшеницы, льна и овса;

— ночью поднялся ветер — к скорому дождю;

— идет теплый дождь — год будет богатым и спокойным;

— солнечный день — лето будет теплым и урожайным;

— вечером идет ливень — к дождливому августу.

Источник: iz.ru.