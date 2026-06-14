В Тюменской области проведут онлайн-обучение для ветеранов СВО

Цикл онлайн-занятий для ветеранов СВО, которые планируют открыть бизнес, стартует в Тюменской области с 16 июня, сообщили в инвестиционном агентстве региона. Помощь начинающим предпринимателям — одна из важных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, данный цикл занятий является дополнением к основному обучению по проекту «СВОй вектор бизнеса», который стартовал в Тюменской области еще в марте. Новый курс продлится до 23 июня. Программа включает четыре ключевых блока. Слушатели узнают, как получить господдержку и заключить социальный контракт, что умеют нейросети и как правильно ими пользоваться, как создать свой сайт и применять инструменты интернет-маркетинга. Чтобы записаться на обучение, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.