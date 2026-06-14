В Тюменской области проведут онлайн-обучение для ветеранов СВО

Уточним, данный цикл занятий является дополнением к основному обучению по проекту «СВОй вектор бизнеса», который стартовал в Тюменской области еще в марте. Новый курс продлится до 23 июня. Программа включает четыре ключевых блока. Слушатели узнают, как получить господдержку и заключить социальный контракт, что умеют нейросети и как правильно ими пользоваться, как создать свой сайт и применять инструменты интернет-маркетинга. Чтобы записаться на обучение, необходимо пройти регистрацию по ссылке.