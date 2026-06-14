СК возбудил дело после нападения подростков на двух жителей Перми

ПЕРМЬ, 14 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после появления данных о нападении группы подростков с цепями и прутом на двух пермяков, которым потом потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК по региону.