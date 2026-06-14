СК возбудил дело после нападения подростков на двух жителей Перми

ПЕРМЬ, 14 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после появления данных о нападении группы подростков с цепями и прутом на двух пермяков, которым потом потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Перми группа несовершеннолетних, вооруженных предметами, похожими на металлический прут и цепи, беспричинно напала на двух местных жителей. Потерпевшим потребовалась помощь медиков.
«По данному факту следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших.