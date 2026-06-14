В подмосковном городском округе Балашиха открыли новую экотропу

Для удобства гостей тропу оборудовали навигацией и информационными стендами. За первые две недели здесь уже побывали около 3−4 тыс. человек. Планируется, что в 2027 году будет оборудован еще один участок тропы от остановки у Щелковского шоссе, где находится вход в парк.