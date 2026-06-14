В подмосковном городском округе Балашиха открыли новую экотропу

Экологическую тропу вдоль Алексеевского пруда открыли на территории национального парка «Лосиный Остров» в городском округе Балашиха, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Ее создали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Протяженность маршрута — 1,3 км. Тропа подойдет семьям с детьми, подросткам и всем любителям природы Подмосковья. Маршрут пролегает рядом с экоцентром «Царская охота» и археологическим раскопом бывшей усадьбы Александра Меншикова. Посетители могут встретить обитателей парка, изучить макеты искусственных гнездовий и узнать о работе фотоловушек.
Новая тропа создана при поддержке Русского географического общества, отметила директор национального парка Ольга Шульгина. По ее словам, прогулка по этому маршруту будет не только полезной, но и очень информативной.
Для удобства гостей тропу оборудовали навигацией и информационными стендами. За первые две недели здесь уже побывали около 3−4 тыс. человек. Планируется, что в 2027 году будет оборудован еще один участок тропы от остановки у Щелковского шоссе, где находится вход в парк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.