В Кузбассе медики провели выездную диспансеризацию в деревне Знаменке

Специалисты Мариинской городской больницы имени В. М. Богониса организовали выездное профилактическое мероприятие для жителей деревни Знаменки, сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Деревня находится почти в 50 километрах от районного центра, там проживает чуть более 100 человек, в основном люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном контроле здоровья. Выездная работа городской больницы позволяет пациентам пройти обследования рядом с домом.
Медики провели медицинский осмотр 16 жителям. Шестерым была проведена ревакцинация от клещевого энцефалита. Одному было выдано направление на госпитализацию в терапевтическое отделение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.