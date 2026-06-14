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В Кузбассе медики провели выездную диспансеризацию в деревне Знаменке

Деревня находится почти в 50 километрах от райцентра, там проживает в основном люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном контроле здоровья.

Специалисты Мариинской городской больницы имени В. М. Богониса организовали выездное профилактическое мероприятие для жителей деревни Знаменки, сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Деревня находится почти в 50 километрах от районного центра, там проживает чуть более 100 человек, в основном люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном контроле здоровья. Выездная работа городской больницы позволяет пациентам пройти обследования рядом с домом.

Медики провели медицинский осмотр 16 жителям. Шестерым была проведена ревакцинация от клещевого энцефалита. Одному было выдано направление на госпитализацию в терапевтическое отделение.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.