Волгоградские грибники «спасли из природы» дикого оленёнка

Грустной новостью поделились с волгоградцами сотрудники центра реабилитации диких животных «Дино». Недавно к ним поступил маленький олененок, которого, как выяснилось, практически изъяли у матери сердобольные грибники. Были опасения, что малыш, привыкший к жизни в дикой природе, в неволе не выживет.
— История больше грустная. Если все животные к нам попадают из худших условий в лучшие, хоть мы и неволя. То этого малыша грибники «спасли» из природы, — рассказали сотрудники центра. — Здесь молчали намерено, так как сильно переживали и надеялись, что малыш не покинет мир из-за резкого изменения жизни.
Зоозащитники поясняют, что так делать категорически нельзя. Скорее всего, недалеко от олененка была его мать.
— Мамы малышей прячут намерено и уходят пастись. Она вернётся! А вы быстрей уходите от этого малыша, чтобы не наследить, — объясняют специалисты, что нужно делать в таких случаях.
Забирать с собой диких зверей, даже если они очень маленькие, нельзя. Таким образом, им можно навредить.
— И вот теперь такой Гаврюша. Кормить по часам, живот массировать и думать о том, что мог бы по Волгоградской области спокойно бегать, — грустно заключили сотрудники центра.
Видео: зооцентр «Дино» / t.me.
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