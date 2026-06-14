Волгоградские грибники «спасли из природы» дикого оленёнка

— История больше грустная. Если все животные к нам попадают из худших условий в лучшие, хоть мы и неволя. То этого малыша грибники «спасли» из природы, — рассказали сотрудники центра. — Здесь молчали намерено, так как сильно переживали и надеялись, что малыш не покинет мир из-за резкого изменения жизни.