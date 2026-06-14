В Красноярском крае ввели экспериментальный правовой режим для агродронов

Так, беспилотники максимальной взлетной массой до 300 кг, выполняющие полеты дальностью не более 5 км, освобождены от обязательной установки систем удаленной идентификации. Кроме того, введена процедура временной регистрации БАС. Существенно смягчены и санитарные нормы: минимальное расстояние от населенных пунктов при обработке полей агродронами сокращено с 2 км до 700 м. Действовать экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных беспилотников будет до 26 сентября 2029 года.