В Красноярском крае ввели экспериментальный правовой режим для агродронов

Экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных дронов начал действовать на территории Красноярского края с 30 мая, сообщили в министерстве цифрового развития региона. Развитие беспилотной авиации осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
В ходе эксперимента отменяются нормы общего регулирования, связанные с обязательной сертификацией авиационной техники, правилам допуска к работе с гражданскими дронами, допуском операторов беспилотников к выполнению авиационных задач, профподготовкой внешних пилотов. Также изменения коснулись процедуры медосвидетельствования внешних пилотов, ведением необходимой бортовой документации при осуществлении полетов.
Так, беспилотники максимальной взлетной массой до 300 кг, выполняющие полеты дальностью не более 5 км, освобождены от обязательной установки систем удаленной идентификации. Кроме того, введена процедура временной регистрации БАС. Существенно смягчены и санитарные нормы: минимальное расстояние от населенных пунктов при обработке полей агродронами сокращено с 2 км до 700 м. Действовать экспериментальный правовой режим для сельскохозяйственных беспилотников будет до 26 сентября 2029 года.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.