В Калининграде пройдут концерты к 80-летию региона

Главные праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Калининградской области, пройдут с 3 по 5 июля при поддержке нацпроекта «Семья». Основной площадкой станет «Ростех Арена» в Калининграде и территория вокруг данного стадиона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Вечером 3 июля гости мероприятия смогут насладиться выступлениями местных вокальных коллективов, в основном кавер-групп. А днем 4 и 5 июля рядом с «Ростех Ареной» свою программу представят приглашенные ансамбли из других российских регионов. Кроме того, на мероприятиях будут работать зоны со спортивными и семейными активностями.
На основной территории стадиона 4 и 5 июля запланирован гала-концерт с участием Родиона и Олега Газмановых, певицы Zivert, групп «Браво», Burito, 5sta Family. Попасть на праздничные мероприятия можно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Тем, кто хочет попасть на выступления, запланированные на 4 июля, необходимо перейти по ссылке. Для регистрации на концерт, который состоится 5 июля, необходима регистрация по другой ссылке.
«Конечно, в эти три дня основной площадкой празднования станет областной центр. При этом все дни городов в муниципалитетах в этом году также приурочены к юбилею Калининградской области, по линии регионального минкульттуризма всем администрациям оказываем поддержку в проведении дня города», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.