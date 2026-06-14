В Калининграде пройдут концерты к 80-летию региона

На основной территории стадиона 4 и 5 июля запланирован гала-концерт с участием Родиона и Олега Газмановых, певицы Zivert, групп «Браво», Burito, 5sta Family. Попасть на праздничные мероприятия можно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Тем, кто хочет попасть на выступления, запланированные на 4 июля, необходимо перейти по ссылке. Для регистрации на концерт, который состоится 5 июля, необходима регистрация по другой ссылке.