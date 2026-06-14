Какой сегодня праздник: Международный день прогулки

Международный день прогулки (День пеших прогулок) отмечается 15 июня. Считается, что он был учрежден любителями активного образа жизни, чтобы напомнить людям о простой и доступной радости: прогулке на свежем воздухе в компании друзей или в одиночестве. Выбор даты не случаен: в июне уже устанавливается теплая и солнечная погода, благоприятная для прогулок на природе. Международный день прогулки призван напомнить о пользе пеших прогулок для физического и психического здоровья, мотивировать людей оторваться от экранов гаджетов и выйти на улицу, помочь снять стресс и нервное напряжение, типичные для жизни в мегаполисах, и популяризировать здоровый образ жизни без серьезных спортивных нагрузок.
Сегодня Всемирный день ветра. Основная задача — привлечь внимание общественности (в т. ч. представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. Развитие этой отрасли может помочь решить ряд проблем: энергетических (снизить зависимость от ископаемого топлива (угля, нефти, газа), запасы которого ограничены), экономических (сократить огромные суммы, ежегодно вкладываемые в традиционные источники энергии), экологических (уменьшить выбросы парниковых газов и замедлить глобальное изменение климата). Первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании — сегодня около 48% всей электроэнергии в этой стране вырабатывается на ВЭУ (ветроэнергетических установках). Это возобновляемый источник энергии: ветер не исчерпается в обозримом будущем.
День фотографии природы отмечается ежегодно 15 июня. Праздник был учрежден в 2006 году Североамериканской ассоциацией естественной фотографии. Цель — привлечь внимание к искусству фотографии природы и подчеркнуть важность бережного отношения к окружающему миру. Фотография природы — один из самых сложных жанров, который долго развивался из‑за технических ограничений. В 1826 году появилась первая в истории фотография природы, сделанная Жозефом Нисефором Ньепсом. В XX веке жанр развивался благодаря совершенствованию фототехники. Этот жанр объединяет несколько направлений: пейзажная фотография (горы, леса, водоёмы), съёмка дикой природы (животные в естественной среде обитания), макросъёмка (насекомые, цветы, капли росы), ландшафтная фотография (широкие панорамы), съёмка природных явлений (северное сияние, грозы, закаты).