Какой сегодня праздник: Международный день прогулки

Международный день прогулки (День пеших прогулок) отмечается 15 июня. Считается, что он был учрежден любителями активного образа жизни, чтобы напомнить людям о простой и доступной радости: прогулке на свежем воздухе в компании друзей или в одиночестве. Выбор даты не случаен: в июне уже устанавливается теплая и солнечная погода, благоприятная для прогулок на природе. Международный день прогулки призван напомнить о пользе пеших прогулок для физического и психического здоровья, мотивировать людей оторваться от экранов гаджетов и выйти на улицу, помочь снять стресс и нервное напряжение, типичные для жизни в мегаполисах, и популяризировать здоровый образ жизни без серьезных спортивных нагрузок.