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«Амкар» упустил возможность перейти в группу «Золото»

В завершающем туре чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкар-Пермь» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0:1. При этом для достижения заявленной цели на сезон — выход в группу «Золото», в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть вничью.

Источник: Коммерсантъ

В завершающем туре чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкар-Пермь» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0:1. При этом для достижения заявленной цели на сезон — выход в группу «Золото», в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть вничью.

Таким образом оба соперника набрали одинаковое количество очков, но по результатам личных встреч дальневосточники заняли четвертое место и получили право на повышение в классе.

«Амкар-Пермь» в итоговой турнирной таблице занял пятое место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне.