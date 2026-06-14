«Амкар» упустил возможность перейти в группу «Золото»

В завершающем туре чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкар-Пермь» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0:1. При этом для достижения заявленной цели на сезон — выход в группу «Золото», в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть вничью.