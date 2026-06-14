В школе чеченского города Гудермеса проведут литературную лабораторию

Литературная лаборатория «Мой первый текст» пройдет на базе средней школы № 2 в Гудермесе в Чеченской Республике при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Гудермесского района.
В числе организаторов мероприятия — центральная районная библиотека. Слушателями станут школьники, которые интересуются чтением, журналистикой и публичными выступлениями. Ребята разберут, как из личного наблюдения рождается заметка, очерк или короткий рассказ, научатся отличать живую мысль от шаблонной фразы, подготовят мини-подборку авторских работ о своей малой родине. Особое внимание на мероприятии уделят культуре речи, уважительному диалогу, бережному отношению к родному языку и истории семьи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.