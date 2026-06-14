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В Красноярском крае представили спецпроект об инициативе «Чистый воздух»

С его помощью можно ознакомиться с планами по снижению выбросов и перечнем экологических акций.

Источник: Национальные проекты России

Спецпроект о федеральной инициативе «Чистый воздух», которая реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие», создали в Красноярском крае в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня. Об этом сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Материал был подготовлен министерством совместно с интернет-изданием Newslab. На страницах спецпроекта размещена информация о городах края, в которых реализуется федеральный проект, различных экологических мероприятиях и промежуточных результатах. Пользователи могут ознакомиться с планами по дальнейшему снижению выбросов и перечнем экологических акций для участия.

Помимо этого, в спецпроекте указаны сроки достижения целевых показателей. Для Красноярска и Норильска реализация программы завершается в 2026 году, целевой показатель — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%. Для Лесосибирска, Минусинска и Ачинска предусмотрено поэтапное снижение выбросов на половину к 2036 году.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.