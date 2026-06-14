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Убийство 11-летней девочки педофилом вызвало протесты по всей Франции

Убийство 11-летней школьницы в городе Флеранс на юго-западе Франции в конце мая вызвало массовые протесты по всей стране. Об этом сообщил телеканал France 24.

Убийство 11-летней школьницы в городе Флеранс на юго-западе Франции в конце мая вызвало массовые протесты по всей стране. Об этом сообщил телеканал France 24.

Похороны девочки прошли 12 июня, проститься с ней пришли почти все жители города. В этот же день акции памяти и протесты состоялись в 216 городах Франции, в них приняли участие около 60 тысяч человек, включая демонстрации в Париже у зданий Минюста и апелляционного суда.

Часть участников акций потребовала отставки министра юстиции Жеральда Дарманена, сообщают местные СМИ. Параллельно продолжается расследование обстоятельств гибели ребенка, найденного на сельскохозяйственных угодьях после исчезновения.

По подозрению в убийстве был задержан 41-летний мужчина, знакомый семьи. По данным следствия, он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по делам о сексуальном насилии, однако к ответственности тогда привлечен не был. Власти Франции заявили о необходимости проверки работы судебной системы и расследования произошедшего, передает телеканал.

Ранее в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов. По данным полиции, мать проводила обряд над ребенком и снимала происходящее на видео.