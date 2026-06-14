Убийство 11-летней девочки педофилом вызвало протесты по всей Франции

Похороны девочки прошли 12 июня, проститься с ней пришли почти все жители города. В этот же день акции памяти и протесты состоялись в 216 городах Франции, в них приняли участие около 60 тысяч человек, включая демонстрации в Париже у зданий Минюста и апелляционного суда.