Убийство 11-летней девочки педофилом вызвало протесты по всей Франции

Убийство 11-летней школьницы в городе Флеранс на юго-западе Франции в конце мая вызвало массовые протесты по всей стране. Об этом сообщил телеканал France 24.
Похороны девочки прошли 12 июня, проститься с ней пришли почти все жители города. В этот же день акции памяти и протесты состоялись в 216 городах Франции, в них приняли участие около 60 тысяч человек, включая демонстрации в Париже у зданий Минюста и апелляционного суда.
Часть участников акций потребовала отставки министра юстиции Жеральда Дарманена, сообщают местные СМИ. Параллельно продолжается расследование обстоятельств гибели ребенка, найденного на сельскохозяйственных угодьях после исчезновения.
По подозрению в убийстве был задержан 41-летний мужчина, знакомый семьи. По данным следствия, он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по делам о сексуальном насилии, однако к ответственности тогда привлечен не был. Власти Франции заявили о необходимости проверки работы судебной системы и расследования произошедшего, передает телеканал.
Ранее в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов. По данным полиции, мать проводила обряд над ребенком и снимала происходящее на видео.