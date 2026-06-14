Несколько саратовских компаний добились двукратного увеличения выработки

В целом за время реализации федерального проекта инструментам повышения производительности труда в Саратовской области обучили более 2,3 тыс. специалистов, на производственной площадке «Фабрики процессов» провели 84 тренинга. Кроме того, на базе Всероссийской академии внешней торговли 220 управленцев прошли переподготовку по программе «Лидеры производительности».