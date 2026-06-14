Несколько саратовских компаний добились двукратного увеличения выработки

Ряд предприятий из Саратовской области, участвующих в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», достиг высоких результатов, увеличив выработку на 50−100%, сообщила замминистра сельского хозяйства региона по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.
Как отметила Наталья Мариевская, всего к внедрению бережливых технологий подключились 27 организаций агропрома. Лучшие показатели у мясокомбината «Дубки» и Симоновской птицефабрики, «Микпром», «Товарное хозяйство».
«За период участия выработка на этих предприятиях увеличилась от 50% до двух раз», — отметила замминистра.
В целом за время реализации федерального проекта инструментам повышения производительности труда в Саратовской области обучили более 2,3 тыс. специалистов, на производственной площадке «Фабрики процессов» провели 84 тренинга. Кроме того, на базе Всероссийской академии внешней торговли 220 управленцев прошли переподготовку по программе «Лидеры производительности».
«Благодаря поддержке федерального и регионального центров компетенций время протекания процессов на предприятиях, где были внедрены технологии бережливого производства, снизилось на 38%, незавершенное производство — на 35%», — добавила Наталья Мариевская.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.