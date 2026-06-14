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Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за слова о вступлении Украины в ЕС

Филиппо раскритиковал решение ЕС принять к себе Украину с ее коррупцией и развалом.

Источник: Комсомольская правда

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом он написал в личном аккаунте в соцсети X.

«О да, не отрицаю, ваша супер “реформа ЕС изнутри” выглядит просто замечательно!» — иронично высказался политик.

Филиппо отметил, что «замечательная инициатива» позволит ЕС принять в свои ряды Украину с ее коррупцией, развалом и убийственным сельскохозяйственным демпингом. Политик также в очередной раз призвал Францию выйти из Евросоюза для спасения страны.

Как заявляла фон дер Ляйен, все участники ЕС согласовали рамки для начала переговоров по существу с Киевом и Кишиневом о вступлении стран в объединение. Официальный старт дискуссий намечен на 15 июня.

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