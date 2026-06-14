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«Зачем Биби понадобилась эта чертова атака?»: Трамп заявил, что зол на Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что был крайне недоволен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удары по объектам движения «Хезболлах» в Бейруте, и в резкой форме сообщил ему об этом. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был крайне недоволен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удары по объектам движения «Хезболлах» в Бейруте, и в резкой форме сообщил ему об этом. Об этом он рассказал в интервью Axios.

— Зачем Биби понадобилась эта чертова атака? Я был так взбешен. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять, — привел слова Трампа журналист Axios Барак Равид.

По данным журналиста Трея Ингста, Трамп также призвал Нетаньяху не наносить дополнительных ударов по «Хезболлах», чтобы не повлиять на возможную сделку.

Он отметил, что соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшие часы в электронном виде, а затем очно в Европе, передает портал.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США и Израиля.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики.

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