Объявлены первые баллы ЕГЭ-2026 по трём предметам

В период ЕГЭ активизировались мошенники: они предлагают школьникам купить якобы подлинные варианты заданий и ответы, однако жертва либо получает старые демоверсии, либо скачивает вредоносное приложение, крадущее личные данные и доступ к банковским и государственным сервисам. Кроме того, злоумышленники звонят ученикам и родителям под видом сотрудников школ, вынуждая под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных перейти по ссылке либо продиктовать код из СМС.