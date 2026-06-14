Венгерское трио и певица Koszika дали джазу на фестивале под Воронежем

— Для меня было огромным стрессом играть музыку по нотам! Я в этом не преуспел, — признался Петер Сарик. — Мне нравится в игре выражать то, что я слышу и чувствую в конкретный момент. Но стать настоящим пианистом можно только через классическое фортепианное образование. А потом уже нужно учить правила джаза. Классику я по-прежнему ценю как слушатель, восхищаюсь российскими солистами и композиторами. Но каждый исполнитель должен найти свой стиль и жанр. Если вы человек мягкий, вряд ли вам понравится играть хеви-метал. Если вам важно все держать в порядке, то как раз подойдет классика. В джазовом же ансамбле у вас, наоборот, очень мало закрепленной информации и нужно находиться в постоянной связи друг с другом, ежесекундно улавливать эти импульсы. Выпячивать свое эго тут запрещено! Причем не только на сцене, но и в повседневном общении. Тому, кто хочет показать себя, точно не надо идти в джаз.