Венгерское трио и певица Koszika дали джазу на фестивале под Воронежем

Трио Петера Сарика, одного из самых титулованных джазовых пианистов Венгрии, и известная фолк-вокалистка Koszika выступили у стен дворца Ольденбургских в Рамони. Народные песни Трансильвании прозвучали в авторской обработке — то в ритме босановы, то с уклоном в драм-н-бейс, то с изысканными фортепианными включениями. В финале публику порадовали каверы песен «Есть только миг» и «Спят усталые игрушки», а бонусом — оригинальный микс цыганских мелодий с «Караваном» Дюка Эллингтона.
Как и в русском фольклоре, в венгерском и румынском преобладают печальные темы и мотивы. «Наверное, мы счастливы, когда грустим», — предположил Петер Сарик.
Содержание каждой песни музыканты кратко пересказывали для публики, так что концерт стал и своего рода ликбезом. Неразделенная любовь, утрата близких, тоска о том, кто ушел и не вернулся, — и все это через диалоги с птицами, цветами или силами природы. Таков поэтический мир трансильванской женщины. Но в нем есть место и озорству, и предприимчивости, и мимолетным связям.
Коллектив уже трижды бывал на гастролях в России с обработками классики (в частности, Бетховена и Бартока) и композициями самого Сарика. Выпускник Академии музыки имени Ференца Листа в Будапеште, Петер начинал на академической сцене, но осознал, что играть строго по нотам ему не так интересно, как импровизировать. Он попробовал себя в разных жанрах — от эстрады, латино и world music до джаза. И — остановился на последнем. В составе с контрабасом/бас-гитарой и ударными (сейчас за них отвечают Тамаш Петер и Аттила Галфи) трио Петера Сарика существует почти 20 лет. За два альбома оно удостоилось высшей венгерской премии в области звукозаписи (аналог Grammy).
— Для меня было огромным стрессом играть музыку по нотам! Я в этом не преуспел, — признался Петер Сарик. — Мне нравится в игре выражать то, что я слышу и чувствую в конкретный момент. Но стать настоящим пианистом можно только через классическое фортепианное образование. А потом уже нужно учить правила джаза. Классику я по-прежнему ценю как слушатель, восхищаюсь российскими солистами и композиторами. Но каждый исполнитель должен найти свой стиль и жанр. Если вы человек мягкий, вряд ли вам понравится играть хеви-метал. Если вам важно все держать в порядке, то как раз подойдет классика. В джазовом же ансамбле у вас, наоборот, очень мало закрепленной информации и нужно находиться в постоянной связи друг с другом, ежесекундно улавливать эти импульсы. Выпячивать свое эго тут запрещено! Причем не только на сцене, но и в повседневном общении. Тому, кто хочет показать себя, точно не надо идти в джаз.
Петер Сарик: «Мне нравится играть то, что я чувствую!» Фото: Никита Пауков/Дирекция Платоновского фестиваля.
На Платоновском фестивале в Воронеже трио Сарика выступило с яркой вокалисткой Кристиной Кошорус, известной под псевдонимом Koszika (Косика). Уроженка карпатского региона, который в ХХ веке не раз драматически менял принадлежность и относился то к Венгрии, то к Румынии, она выросла в пестрой и разнообразной этнической традиции. В ее семье все были связаны с народной музыкой: кто-то играл на фольклорных инструментах, кто-то пел или танцевал. При этом девушка 16 лет обучалась игре на классической скрипке и окончила Музыкальную академию Георге Дима в Клуж-Напоке (Румыния).
Благодаря такому бэкграунду она свободно смешивает стили и манеры исполнения, выступает одновременно как инструменталистка и певица. В ее багаже — балканский фанк и «трансильванский поп», соул и босса, фолк-джаз на камерных и фестивальных площадках и эксперименты с симфоническим оркестром. А недавно она стала сочинять электронные композиции, вдохновляясь венгерским и румынским фольклором.
Кристина Кошорус (Koszika): «Джаз — это стиль жизни, выход за рамки нормы». Фото: Никита Пауков/Дирекция Платоновского фестиваля.
— В какой-то момент я ощутила, что академическая музыка меня сдерживает. И, питая огромное уважение к исполнителям классики, решила, что творчески раскроюсь в других направлениях. В джазе я самоучка и думаю, что если ты очень мотивирован, то можно найти себя в этом жанре и без специализированного образования, вложив много времени, энергии и трудолюбия. Но, возможно, образование будет нелишним. Музыка — это язык, а разные направления в ней — диалекты. Чем больше таких наречий вы знаете, тем лучше, — отметила Koszika, которая стала «полиглотом» не только в музыкальной сфере и свободно поет на 12 языках, к которым в недалеком будущем может добавиться и русский.
Для нее джаз — в первую очередь стиль жизни и способ мыслить, выходя за рамки нормы. И на сцене, и вне ее для такого исполнителя важна импровизация, быстрая реакция на то, что происходит здесь и сейчас.
В Воронеже артисты из Венгрии встретились со студентами джазового отделения музколледжа имени Ростроповичей, нашли их очень талантливыми и дали несколько практических советов: например, больше взаимодействовать друг с другом на сцене, подхватывая спонтанные идеи коллег, и показывать радость от совместной игры. А после мастер-класса долго болтали обо всем на свете помимо джаза.
— За последние четыре года наше трио дало 50 концертов в 30 городах России. И я со всей ответственностью заявляю, что публика здесь лучшая в мире, безумная в хорошем смысле слова. Конечно, эти слова всегда принимают за дежурную вежливость. Но мы правда так думаем! — подчеркнул Сарик.