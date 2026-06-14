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Путин поздравил Трампа с 80-летием и почти час обсуждал с ним Украину: о чём договорились президенты

В Кремле беседу назвали дружеской и откровенной.

Источник: Клопс.ru

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравил его с 80-летием и обсудил несколько вопросов международной повестки. Об этом, ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова, пишет РИА Новости в воскресенье, 14 июня.

Беседа длилась 55 минут. По словам Ушакова, американский лидер был тронут поздравлением и отметил, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом: «Президент России не скрывал своего уважения к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей».

Трамп, в свою очередь, передал привет от супруги Мелании. Путин пожелал ей всего наилучшего и оценил её роль в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Как раз теме Украины собеседники уделили особое внимание. Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий и, по словам Ушакова, готов воздействовать на европейских партнёров и Киев, в том числе во время контактов на саммите G7. Путин отметил, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию.

Лидеры затронули и другие темы:

Готовящийся меморандум между США и Ираном. Трамп сообщил, что итоги переговоров могут обнародовать уже сегодня; Союзничество СССР и США во Второй мировой войне. Американский лидер подчеркнул, что об этом нельзя забывать; Предстоящий визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. По словам Ушакова, американцы «приедут в ближайшее время».

В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами украинского конфликта, в том числе с Евросоюзом.

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