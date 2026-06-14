Путин поздравил Трампа с 80-летием и почти час обсуждал с ним Украину: о чём договорились президенты

Готовящийся меморандум между США и Ираном. Трамп сообщил, что итоги переговоров могут обнародовать уже сегодня; Союзничество СССР и США во Второй мировой войне. Американский лидер подчеркнул, что об этом нельзя забывать; Предстоящий визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. По словам Ушакова, американцы «приедут в ближайшее время».