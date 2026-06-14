В Подмосковье обновят 200 станций водоподготовки и очистных сооружений

В регионе строят и модернизируют станции водоподготовки и обезжелезивания, реконструируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, а также внедряют современные системы автоматизации. Например, в деревне Молзино в Богородском округе уже к сентябрю обновят участок системы холодного водоснабжения. А в Обухове приступили к масштабной модернизации коммунального комплекса, обслуживающего около восьми тысяч жителей.