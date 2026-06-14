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В Подмосковье обновят 200 станций водоподготовки и очистных сооружений

Например, в Богородском округе к осени модернизируют участок системы холодного водоснабжения.

Впервые в Московской области реализуют масштабную программу по модернизации очистных сооружений и станций водоподготовки в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в работе по этому направлению находятся 200 объектов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Министр посетил ряд объектов коммунальной инфраструктуры в Орехово-Зуевском и Богородском городских округах, где оценил темпы и качество работы по проектам, которые помогут обновить системы водоснабжения и водоотведения.

«Основная цель выездов — проверить качество и сроки выполнения тех обязательств, которые взяли на себя подрядные организации и мы — перед жителями. Сейчас в работе находится почти 200 объектов», — сказал Кирилл Григорьев.

В регионе строят и модернизируют станции водоподготовки и обезжелезивания, реконструируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, а также внедряют современные системы автоматизации. Например, в деревне Молзино в Богородском округе уже к сентябрю обновят участок системы холодного водоснабжения. А в Обухове приступили к масштабной модернизации коммунального комплекса, обслуживающего около восьми тысяч жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.