Аналитики определили города Ростовской области с наиболее дорогой рыбой

Кроме того, эксперты провели мониторинг цен на мясную гастрономию в области. Выяснилось, что средняя стоимость полукопчёной колбасы в регионе превысила отметку в 700 рублей за килограмм, тогда как варёную колбасу можно купить в среднем за 578 рублей.