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Аналитики определили города Ростовской области с наиболее дорогой рыбой

В донской столице килограмм мороженой рыбы обходится примерно в 350 рублей.

Специалисты Ростовстата проанализировали актуальные цены на замороженную рыбу в июне по Ростовской области. Согласно полученным данным, в среднем по региону этот продукт можно приобрести примерно за 350 рублей за килограмм.

Наиболее высокие зафиксированы в Ростове-на-Дону — здесь стоимость достигает 364,32 рубля за кг. Следом идут Шахты с ценой 364,05 рубля, а на третьем месте оказался Сальск, где килограмм рыбы стоит 341,64 рубля.

Кроме того, эксперты провели мониторинг цен на мясную гастрономию в области. Выяснилось, что средняя стоимость полукопчёной колбасы в регионе превысила отметку в 700 рублей за килограмм, тогда как варёную колбасу можно купить в среднем за 578 рублей.