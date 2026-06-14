В Алтайском крае провели агроуход за молодыми деревьями

Специалисты «Алтайлес» и арендаторы лесных участков в Алтайском крае провели агротехнический уход за молодыми деревьями на площади около 1,4 тыс. гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Подобные мероприятия выполняют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
К агроуходу за молодыми деревьями возрастом до восьми лет приступили с мая. Все дело в том, что неокрепшие лесные насаждения нуждаются в заботе, особенно на участках, где проводят искусственное лесовосстановление.
Наибольшую опасность для молодых деревьев представляет осина. Она быстро разрастается в условиях смешанного леса и подавляет более слабые растения. Даже трава может стать причиной гибели нежных саженцев. Поэтому уничтожение сорной растительности проводят на протяжении 5−8 лет после посадки деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.