Нижегородский дерматолог Павлова предупредила об опасности крапивы

Если контакта с крапивой избежать не удалось, дерматолог советует промыть место ожога холодной водой, но не тереть его. Затем нанести охлаждающий гель, например с алоэ. Любое тепло противопоказано — оно помогает токсинам глубже проникнуть в кожу. При склонности к аллергии стоит принять антигистаминное средство. Если появилась одышка или отёк горла, нужно немедленно вызывать скорую помощь.