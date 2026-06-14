Оперштаб: на Кубани после ливней подтопило 83 дома и 108 дворов

При этом синоптики предупреждают, что ситуация может ухудшиться. По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие один-два часа и до конца суток 14 июня в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В региональном управлении МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: во время грозы не укрываться под деревьями, обходить рекламные конструкции и линии электропередачи, а также не оставлять детей без присмотра.