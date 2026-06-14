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На Верхнем озере в районе улицы Земельной появился «полуостров» из ила и мусора

Калининградцы жалуются, что после уборки грязь снова сползает к воде.

Источник: Клопс.ru

На Верхнем озере в районе улицы Земельной образовался заросший участок из ила и отходов, который калининградцы стали называть «полуостровом». Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 14 июня.

По словам местных жителей, в этом месте периодически проводят уборку, но делают это по непонятной системе: собранный мусор оставляют рядом, на крутом берегу. Через несколько дней часть отходов, по словам очевидцев, снова сползает вниз.

«Сначала этот участок был просто заболоченной территорией, а теперь зарос травой. Судя по всему, скоро на полуострове появятся первые деревья», — сетуют горожане.

В Калининграде начали строить очистные для Верхнего озера, работы ведутся у ручья в районе улицы Тельмана. Экологи связывают гибель рыбы и уток в водоёме с перегрузкой главного канализационного коллектора.

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