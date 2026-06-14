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15 июня в Пермском крае ожидаются сильные грозы

В МЧС напомнили, как обезопасить себя во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 июня в некоторых районах Перми началась сильная гроза. 15 июня непогода продолжится, и в связи с этим в Главном управлении МЧС России напомнили, как обезопасить себя во время грозы.

Советы дали пермякам, находящимся в помещении, так и для тех, кого непогода застала на улице.

— Находясь дома во время грозы, закройте все окна, двери и дымоходы, — напомнили в МЧС. — Отключите от сети электроприборы и не пользуйтесь ими, соблюдая меры пожарной безопасности. Держитесь подальше от окон. Уберите мобильный телефон. Не принимайте звонки, держа аппарат у уха. Если нужно поговорить, используйте громкую связь.

Находясь на улице, найдите укрытие. Лучше всего подойдут капитальные здания, магазины или кафе. Избегайте автобусных остановок и металлических конструкций.

Если вы в автомобиле, остановитесь и переждите грозу, не открывая окон. На открытой местности спрячьтесь в любом углублении (ложбинке, канаве) или сядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.

В МЧС призывают пермяков быть внимательными и осторожными.

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