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Тюменский завод металлических изделий ускорит переналадку оборудования

Работники уже прошли тренинги по стандартизированной работе и эффективности техники.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие «Орион», выпускающее в Тюмени изделия из проволоки и арматуры, сократит время переналадки оборудования благодаря участию в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Агентство инноваций».

Перед тем как на заводе внедрят бережливые технологии, сотрудники проведут диагностику, проанализируют текущие процессы и скрытые потери. Работники предприятия уже завершили тренинги по стандартизированной работе, эффективности оборудования и быстрой переналадке. Из всех тем именно переналадка вызвала среди них живой отклик: сегодня этот процесс на заводе занимает от трех часов, и его сокращение — главный приоритет.

«В обучении участвовали рабочие, мастера, механики и лично директор Евгений Нечаев. Дискуссия была бурной, ведь инструмент SMED (инструмент бережливого производства, направленный на быструю переналадку оборудования. — Прим. ред.) актуален для каждого. Когда первое лицо компании так глубоко вовлечено в процесс, рабочая группа загорается общей целью. Мы детально разбираем, как совместными усилиями превратить три часа простоев в минуты», — поделился эксперт регионального центра компетенций Вячеслав Хорин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.