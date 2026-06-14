Тюменский завод металлических изделий ускорит переналадку оборудования

Перед тем как на заводе внедрят бережливые технологии, сотрудники проведут диагностику, проанализируют текущие процессы и скрытые потери. Работники предприятия уже завершили тренинги по стандартизированной работе, эффективности оборудования и быстрой переналадке. Из всех тем именно переналадка вызвала среди них живой отклик: сегодня этот процесс на заводе занимает от трех часов, и его сокращение — главный приоритет.