В подмосковной Коломне провели экологическую акцию

Участники акции, которая прошла в Коломне при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», собрали и передали на переработку 1,1 тонны стекла, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В ходе мероприятия по сбору отходов активисты местного объединения «Эковолонтеры Коломны» вместе с партнерами также собрали 456 кг макулатуры, 385 кг ПЭТ-бутылок и канистр, 220 кг пленки, 120 кг металла. Кроме того, на переработку отправят 132 кг отходов из полипропилена и 9 кг пластика.
Подобные экологические мероприятия проводят в Коломне регулярно. Организаторы приглашают присоединиться к ним всех желающих.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.