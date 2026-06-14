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Конгрессвумен Луна: Дипломатические отношения России и США идут всем на пользу

Конгрессвумен Луна заявила, что торговая сделка и дипломатические отношения России и США полезны для всех.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что дипломатические и торговые отношения Москвы и Вашингтона идут всем на пользу. Об этом она высказалась, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения — это полезно для всех», — написала Луна в личном аккаунте в социальной сети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор в воскресенье, 14 июня. Российский лидер поздравил американского президента с 80-летием.

В послании к Трампу Путин также заявил о важности развития российско-американских отношений. По словам президента России, стороны могут многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

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