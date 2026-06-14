Конгрессвумен Луна: Дипломатические отношения России и США идут всем на пользу

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что дипломатические и торговые отношения Москвы и Вашингтона идут всем на пользу. Об этом она высказалась, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.