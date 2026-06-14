Москалькова: Переговоры с Украиной были эмоциональными и напряженными

В рамках еще одного обмена военнослужащими Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 бойцов. При возвращении солдат из плена посреднические усилия также оказали ОАЭ. В тот же день последние семь жителей Курской области, которых удерживала Украина, вернулись на родину. Возраст самого пожилого из курян составляет 91 год, а самого молодого — 30 лет.