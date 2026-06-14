Переговоры с представителями киевского режима проходили в напряженной и эмоциональной атмосфере. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявила бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она отметила, что для российской стороны принципиально важно было не оказаться связанными обязательствами, которые невозможно выполнить. По ее словам, подобный подход сохранялся на протяжении всего диалога.
Москалькова подчеркнула, что Россия никогда не позволила бы оказывать на себя давление или диктовать условия в ходе переговоров.
— Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия, — сказала Москалькова журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
24 апреля Москва и Киев провели новый обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона получила по 193 военнослужащих. На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В Минобороны отметили, что при возвращении российских бойцов из плена посредническую помощь оказали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В рамках еще одного обмена военнослужащими Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 бойцов. При возвращении солдат из плена посреднические усилия также оказали ОАЭ. В тот же день последние семь жителей Курской области, которых удерживала Украина, вернулись на родину. Возраст самого пожилого из курян составляет 91 год, а самого молодого — 30 лет.