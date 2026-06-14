Путин пожелал удачи организаторам ЧМ-2026 в разговоре с Трампом

Российский лидер, опираясь на успешный опыт проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, передал слова поддержки и пожелал удачи американским организаторам нынешнего мирового первенства. Об этом по итогам состоявшегося разговора сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, общавшийся с представителями средств массовой информации.