Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер пожелал удачи организаторам ЧМ-2026, ссылаясь на успешный опыт России в 2018 году. Турнир впервые проходит в трех странах (США, Канада, Мексика) с участием 48 команд и завершится 19 июля.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье провели очередные телефонные переговоры. Ключевой темой беседы, среди прочих международных вопросов, стало обсуждение текущего чемпионата мира по футболу.
Российский лидер, опираясь на успешный опыт проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, передал слова поддержки и пожелал удачи американским организаторам нынешнего мирового первенства. Об этом по итогам состоявшегося разговора сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, общавшийся с представителями средств массовой информации.
Данный контакт стал уже тринадцатым по счету с момента переизбрания Дональда Трампа на пост главы американского государства. Американскому лидеру 14 июня 2026 года исполнилось восемьдесят лет.
Юрий Ушаков также детализировал формат взаимодействия двух лидеров, напомнив журналистам о предыдущем телефонном разговоре, который состоялся 29 апреля. По оценке помощника российского президента, та беседа продлилась более полутора часов и отличалась дружеским, откровенным и деловым характером.
Поводом для обсуждения спортивной повестки стал беспрецедентный по своим масштабам футбольный турнир. Чемпионат мира 2026 года имеет историческое значение, поскольку впервые проводится с участием сорока восьми национальных сборных. Матчи первенства принимают территории сразу трех государств: Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики. Завершение крупнейшего спортивного форума запланировано на 19 июля.