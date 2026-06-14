Главные новости за 8−14 июня. Ростов-на-Дону и область

Доля жителей Ростовской области, которым хватает денег только на продукты, а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Самой многочисленной группой остаются респонденты, которым хватает средств на продукты, одежду и обувь, однако для покупки крупной бытовой техники пришлось бы брать кредит. Такой вариант ответа выбрали 42,3% участников исследования.