В Тюменской области создадут производство глазированных сырков

Компания «Логика молока» построит в Тюменской области линию по выпуску глазированных творожных сырков, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Развитие АПК — одна из главных задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Соглашение о создании нового производства на базе Ялуторовского молочного комбината подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. Реализация проекта запланирована на 2026−2028 годы. Инвестор построит новый корпус, где будут выпускать около 10,5 тыс. тонн глазированных сырков в год. Благодаря этому в регионе появится новый вид собственной продукции, а мощности по производству творожных изделий вырастут вдвое.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.