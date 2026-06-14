В Тюменской области создадут производство глазированных сырков

Соглашение о создании нового производства на базе Ялуторовского молочного комбината подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. Реализация проекта запланирована на 2026−2028 годы. Инвестор построит новый корпус, где будут выпускать около 10,5 тыс. тонн глазированных сырков в год. Благодаря этому в регионе появится новый вид собственной продукции, а мощности по производству творожных изделий вырастут вдвое.