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Волгоградцев предупредили об угрозе налета украинских БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в 20:22 мск 14 июня в Волгоградской области. МЧС.

Беспилотная опасность объявлена в 20:22 мск 14 июня в Волгоградской области. МЧС распространило оповещение об угрозе, рекомендовав жителям занять безопасное место в квартире или доме и не подходить к окнам.

— Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности, — говорится в сообщении.

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