Производитель корма из Калининградской области повысит эффективность работы

«На первом этапе мы обучаем рабочую группу основам бережливого производства. Сотрудники знакомятся с инструментами, которые помогают увидеть потери в процессах, найти точки роста и выстроить системную работу по улучшениям. Впереди несколько месяцев совместной работы, и мы видим высокую вовлеченность команды предприятия», — отметил эксперт РЦК Дмитрий Кущенко.