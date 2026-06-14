Производитель корма из Калининградской области повысит эффективность работы

Предприятие «Залесские корма», которое выращивает кормовые культуры в Калининградской области, присоединилось к участию в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В июне сотрудники компании приступили к анализу производственных процессов, выявлению потерь и определению направления для повышения эффективности. Помогают им в этом эксперты регионального центра компетенций (РЦК).
«На первом этапе мы обучаем рабочую группу основам бережливого производства. Сотрудники знакомятся с инструментами, которые помогают увидеть потери в процессах, найти точки роста и выстроить системную работу по улучшениям. Впереди несколько месяцев совместной работы, и мы видим высокую вовлеченность команды предприятия», — отметил эксперт РЦК Дмитрий Кущенко.
По итогам участия в проекте предприятие планирует повысить эффективность работы, укрепить позиции на аграрном рынке и создать систему постоянных улучшений для дальнейшего развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.