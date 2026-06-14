Астроном Киселев объяснил появление таинственного ветра из черной дыры

Река Евфрат в Ираке начала стремительно мельчать, что, согласно библейской Книге Откровения, является предвестником конца света. Астролог, парапсихолог и ясновидящий Павсекакий Богданов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что только за последние 30 лет люди «пережили» не один обещанный апокалипсис и еще не один переживут в будущем.