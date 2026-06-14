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На пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

Неизвестный беспилотник упал на пляже на границе турецких провинций Бартын и Кастамону.

Источник: Комсомольская правда

В Турции нашли упавший беспилотник неизвестного происхождения. Как сообщает издание «Московский комсомолец», дроны был обнаружен на пляже Капысуйу.

Находка была сделана на границе турецких провинций Бартын и Кастамону. Настоящий момент спецслужбы устанавливают происхождение беспилотного летательного аппарата и обстоятельства его появления на пляже.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции был обнаружен упавший беспилотник, который оказался украинским дроном-ловушкой «Майя». Как заявляет издание Dogru Haber, он потерпел крушение в прибрежном городе Самсун.

В результате падения БПЛА были повреждены крыши нескольких зданий и выбиты окна. Пострадавших в результате инцидента не было. Предварительно, падение произошло в результате технической неисправности беспилотника.

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