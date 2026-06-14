Матвей Сафонов раскрыл секреты пышной свадьбы с Мариной Кондратюк

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отпраздновал свадьбу с Мариной Кондратюк. Официальная регистрация прошла в Париже весной 2025 года, а торжество состоялось в июне 2026-го. Для 27-летнего голкипера это второй брак. В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей, 12 из которых «на ноль». Контракт с клубом действует до 2029 года, стоимость игрока оценивается в 30 млн евро.
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отпраздновал свадьбу с Мариной Кондратюк.
Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вместе с супругой Мариной Кондратюк провели торжественную церемонию бракосочетания. Официальная регистрация отношений пары состоялась еще весной 2025 года в здании российского консульства в Париже, однако само масштабное празднование прошло в минувшую субботу.
14 июня 2026 года футболист опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, посвященное этому событию. Спортсмен отметил, что мероприятие прошло на высшем уровне, и выразил радость от того, как все сложилось. По его словам, ранее он воздерживался от комментариев из-за активной подготовки и желания сохранить интригу. Теперь же семейная пара готова делиться подробностями и рассказывать истории из своего насыщенного отпуска, стремясь сделать торжество запоминающимся как для себя, так и для всех присутствовавших гостей.
Для 27-летнего Сафонова это уже второй брак. В 2021 году он расстался со своей первой супругой Анастасией Казачек, с которой у него есть общая дочь.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В мае текущего года вратарь вошел в историю, став первым российским футболистом, дважды становившимся победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.