Матвей Сафонов раскрыл секреты пышной свадьбы с Мариной Кондратюк

14 июня 2026 года футболист опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, посвященное этому событию. Спортсмен отметил, что мероприятие прошло на высшем уровне, и выразил радость от того, как все сложилось. По его словам, ранее он воздерживался от комментариев из-за активной подготовки и желания сохранить интригу. Теперь же семейная пара готова делиться подробностями и рассказывать истории из своего насыщенного отпуска, стремясь сделать торжество запоминающимся как для себя, так и для всех присутствовавших гостей.