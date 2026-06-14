«Я был так взбешен»: Трамп раскритиковал Нетаньяху за удар по Бейруту

Ранее Дональд Трамп в личном аккаунте в соцсети Truth Social написал, что Вооруженные силы Израиля не должны были атаковать столицу Ливана перед подписанием сделки между США и Ираном. По словам главы США, Израиля ударом по Бейруту якобы ответил на ливанскую атаку, в которой не было пострадавших.