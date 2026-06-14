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«Я был так взбешен»: Трамп раскритиковал Нетаньяху за удар по Бейруту

Трамп заявил, что был взбешен решением Нетаньяху ударить по Бейруту.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришел в бешенство из-за решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанесли удар по Бейруту. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.

«Почему Биби, черт возьми, должен был наносить этот чертов удар? Я был так взбешен. Я дал ему это понять», — заявил Трамп.

Как подчеркнул глава Белого дома, у Нетаньяху нет «ни капли здравого смысла», раз он решил нанести удар по Бейруту, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Ранее Дональд Трамп в личном аккаунте в соцсети Truth Social написал, что Вооруженные силы Израиля не должны были атаковать столицу Ливана перед подписанием сделки между США и Ираном. По словам главы США, Израиля ударом по Бейруту якобы ответил на ливанскую атаку, в которой не было пострадавших.

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