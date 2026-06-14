На месте бывшего зоопарка в Перми нашли еще два памятника

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала» Ранее здесь располагался пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.