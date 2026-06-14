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На месте бывшего зоопарка в Перми нашли еще два памятника

Специалисты Камской археологической экспедиции, ведущие раскопки бывшего городского кладбище на месте старого зоопарка, сообщили об очередных находках.

Специалисты Камской археологической экспедиции, ведущие раскопки бывшего городского кладбище на месте старого зоопарка, сообщили об очередных находках.

В частности, было расчищено два памятника. На одном из них была плита с надписью: «Здесь погребено тело Надворного Советника Николая Гавриловича Ежева. Родился 6 Ноября 1832 г. Скончался 30 Июня 1902 г. Мир праху твоему дорогой муж и отец».

По данным археологов, Николай Ежев служил в акцизном ведомстве Пермской губернии, которое занималось контролем за производством и продажей облагаемых налогом товаров (алкоголя, табака, чая, сахара). Надворный советник — это гражданский чин VII класса в Табели о рангах в Российской империи. Официальное обращение к обладателю этого чина звучало как «Ваше высокоблагородие».

Второе надгробие принадлежит Андрею Флоровичу Тиунову. По данным археологов, пермский мещанин Андрей Тиунов умер 14 апреля 1905 года в 47 лет от «грудной жабы».

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала» Ранее здесь располагался пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.