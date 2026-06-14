Трамп в беседе с Путиным пошутил о том, почему ему не симпатично число 80

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года. Однако его слова противоречат 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками.