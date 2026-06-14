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Трамп в беседе с Путиным пошутил о том, почему ему не симпатично число 80

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в шутливой форме отметил, что число 80 ему не нравится. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в шутливой форме отметил, что число 80 ему не нравится. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, беседа глав государств проходила в доброжелательном ключе и сопровождалась неформальными репликами, общение не обошлось без шуток.

— Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил, — цитирует ТАСС.

14 июня Дональд Трамп отмечает день рождения: американскому лидеру исполнилось 80 лет.

Владимир Путин одним из первых поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием по телефону, после чего лидеры провели дружескую беседу.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года. Однако его слова противоречат 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками.

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