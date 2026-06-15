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Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов

Выпускники, сдававшие ЕГЭ 1 июня, начали получать первые результаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Источник: ИА Татар-информ

Свои баллы узнали участники, которые сдавали историю, литературу и химию в 89 субъектах России, а также в образовательных организациях 49 стран. Общее количество участников ЕГЭ по этим предметам составило 231 895 человек.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что система государственной итоговой аттестации работает надежно, без сбоев. По его словам, у тех, кто недоволен результатом, есть право подать апелляцию — ведомство гарантирует объективное рассмотрение каждого обращения.

В Минпросвещения добавили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.