Минобороны России в воскресенье, 14 июня, сообщило, что Киев готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего под угрозой окажется вся Славянско-Краматорская агломерация.
В ведомстве заявили, что высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в районе Константиновки вынудили украинскую сторону начать эвакуацию ключевых предприятий из Краматорска.
— Несмотря на бравурные заявления о скором переломе на поле боя, Киев активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации, — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.
11 июня Минобороны отчиталось о том, что бойцам российской армии удалось установить полный контроль над восточной частью Константиновки и выйти на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений.
Российские военные также освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР. А 6 июня Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области.