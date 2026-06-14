Минобороны: Украина начала готовиться к потере Краматорска

— Несмотря на бравурные заявления о скором переломе на поле боя, Киев активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации, — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.