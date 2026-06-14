Выдающемуся режиссеру Александру Сокурову исполнилось 75 лет

Работы Сокурова неизменно привлекают внимание на ведущих мировых кинофестивалях, а Европейская киноакадемия еще три десятилетия назад включила его в число ста лучших режиссеров планеты.
Свой юбилей мастер отметит в кругу близких и учеников, отказавшись от пышных торжеств. Петербург станет местом его празднования.
Уже на следующий день, 15 июня, в стенах «Ленфильма» состоится показ отреставрированной версии его знаковой картины «Скорбное бесчувствие» (1986). Фильм, созданный по мотивам пьесы Бернарда Шоу и сценарию Юрия Арабова, представит сам Александр Сокуров. В этой ленте снялись такие звезды, как грузинский актер Рамаз Чхиквадзе, неподражаемая Ирина Соколова, недавно отметивший вековой юбилей Владимир Заманский, и легендарная балерина Алла Осипенко.
Также была проведена реставрация и частичный монтаж фильма «Дни затмения» (1988), основанного на повести братьев Стругацких. В этой картине также можно увидеть Ирину Соколову и Владимира Заманского. Однако, согласно правилам, для показа новой редакции потребуется получение прокатного удостоверения, что к юбилею мастера осуществить не удалось.
В сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале Александр Сокуров представил свой масштабный пятичасовой монтажный проект «Записная книжка режиссера». Эта работа вызвала широкий резонанс в Европе, породив как восторженные отзывы, так и критику. Режиссеру пришлось отстаивать не только свое видение, но и, по сути, позицию всей страны. Попасть на показы в Венеции было непросто, даже наличие фестивальной аккредитации не гарантировало места.
Пятичасовой фильм, демонстрировавшийся с 15-минутным перерывом, который также был наполнен документальным материалом, заставлял зрителей оставаться в зале, чтобы не упустить ни минуты. Это кинематографическое полотно, охватывающее период с 1967 по 1991 годы, представляет собой взгляд режиссера на ключевые события истории страны, включая, например, хронику авиакатастроф. Фильм состоит из уникальных киносвидетельств политической и культурной жизни, которые приобретают особое звучание в контексте современных мировых событий.
На премьере присутствовали директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его предшественник Марко Мюллер. Именно при Мюллере состоялась премьера другой работы Сокурова — «Франкофония» (Франция-Германия-Нидерланды), посвященной спасению коллекции Лувра во время Второй мировой войны. А в 2011 году «Фауст» режиссера был удостоен главного приза фестиваля — «Золотого льва».