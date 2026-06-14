Выдающемуся режиссеру Александру Сокурову исполнилось 75 лет

Работы Сокурова неизменно привлекают внимание на ведущих мировых кинофестивалях, а Европейская киноакадемия еще три десятилетия назад включила его в число ста лучших режиссеров планеты. Свой юбилей мастер отметит в кругу близких и учеников, отказавшись от пышных торжеств. Петербург станет местом его празднования. Уже на следующий день, 15 июня, в стенах «Ленфильма» состоится показ отреставрированной версии его знаковой картины «Скорбное бесчувствие» (1986). Фильм, созданный по мотивам пьесы Бернарда Шоу и сценарию Юрия Арабова, представит сам Александр Сокуров. В этой ленте снялись такие звезды, как грузинский актер Рамаз Чхиквадзе, неподражаемая Ирина Соколова, недавно отметивший вековой юбилей Владимир Заманский, и легендарная балерина Алла Осипенко. Также была проведена реставрация и частичный монтаж фильма «Дни затмения» (1988), основанного на повести братьев Стругацких. В этой картине также можно увидеть Ирину Соколову и Владимира Заманского. Однако, согласно правилам, для показа новой редакции потребуется получение прокатного удостоверения, что к юбилею мастера осуществить не удалось. В сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале Александр Сокуров представил свой масштабный пятичасовой монтажный проект «Записная книжка режиссера». Эта работа вызвала широкий резонанс в Европе, породив как восторженные отзывы, так и критику. Режиссеру пришлось отстаивать не только свое видение, но и, по сути, позицию всей страны. Попасть на показы в Венеции было непросто, даже наличие фестивальной аккредитации не гарантировало места. Пятичасовой фильм, демонстрировавшийся с 15-минутным перерывом, который также был наполнен документальным материалом, заставлял зрителей оставаться в зале, чтобы не упустить ни минуты. Это кинематографическое полотно, охватывающее период с 1967 по 1991 годы, представляет собой взгляд режиссера на ключевые события истории страны, включая, например, хронику авиакатастроф. Фильм состоит из уникальных киносвидетельств политической и культу.