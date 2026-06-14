Антарктика снова бьёт тревожные рекорды: море размером с 43 Калининградские области осталось безо льда

Учёные считают происходящее тревожным сигналом: с 2023 года площадь морского льда в Антарктике держится на рекордно низких отметках, а в море Беллинсгаузена покров может уже не восстановиться до прежних объёмов. Такие изменения способны повлиять на местную экосистему, включая пингвинов и других морских животных, а также на дальнейший рост уровня Мирового океана.