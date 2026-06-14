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Антарктика снова бьёт тревожные рекорды: море размером с 43 Калининградские области осталось безо льда

Сокращение покрова может повлиять на экосистему региона, считают учёные.

Источник: Клопс.ru

В море Беллинсгаузена у берегов Западной Антарктиды почти безо льда остался участок площадью около 650 тысяч км2. Об этом, ссылаясь на спутниковые данные, пишут The Guardian и телеканал ABC.

Для июня такая картина нетипична: к этому времени акватория обычно уже покрыта морским льдом. Сейчас же открытая вода занимает территорию, сопоставимую с Францией или 43 Калининградскими областями.

Учёные считают происходящее тревожным сигналом: с 2023 года площадь морского льда в Антарктике держится на рекордно низких отметках, а в море Беллинсгаузена покров может уже не восстановиться до прежних объёмов. Такие изменения способны повлиять на местную экосистему, включая пингвинов и других морских животных, а также на дальнейший рост уровня Мирового океана.

Самый большой айсберг в мире за три месяца уменьшился до размеров Ленинградского района Калининграда.

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