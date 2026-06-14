В РФ определили координаты более 130 «забытых» стоянок каменного века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) систематизировали и нанесли на карту более 130 археологических объектов каменного века — стоянок и мастерских эпох от мезолита до раннего железного века, которые десятилетиями оставались вне государственной охраны. Они сосредоточены в Боровичском районе, а первые 18 памятников уже идентифицированы и готовятся к включению в реестр культурного наследия, сообщил ТАСС научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов.
«Более 130 стоянок и мастерских каменного века — от мезолита до раннего железного века — десятилетиями оставались вне государственной охраны и не получили официального статуса. Спустя почти полвека ученые Новгородского университета систематизировали его архив, начали работу по систематизации архива, нанесению объектов на карту и подготовке документов для включения в реестр культурного наследия. Первые 18 памятников уже идентифицированы», — пояснил Сюборов.
«Слепые» карты.
По данным ученых, в среднем течении реки Мсты концентрация древних поселений колоссальна. В советские годы этот регион активно изучала знаменитый археолог Майя Зимина, которая в своих монографиях опиралась в том числе на материалы краеведа Георгия Ивановского (1908−1979). Однако в публикациях XX века карты-схемы печатались в мелком масштабе. На них объект обозначался условной жирной точкой, которая на реальной местности могла покрывать радиус в несколько километров.
По тем или иным причинам из 157 известных науке стоянок на официальный государственный учет и охрану удалось поставить лишь 25. Остальные памятники десятилетиями оставались «невидимками» для проверяющих органов и застройщиков, что подвергало их риску случайного уничтожения.
В фондах архивов и музеев хранится собрание документов Ивановского, который после выхода на пенсию почти четверть века в одиночку пешком обследовал окрестности. Он оставил сведения о 500 памятниках, в том числе о 157 стоянках каменного века. Однако из-за мелкомасштабных карт в советских публикациях точное местоположение объектов было утеряно. На государственный учет удалось поставить лишь 25 из них.
«Архив Ивановского — это не просто историческая память, а реальный шанс спасти десятки археологических объектов, которые десятилетиями оставались в тени. Без этой работы они могли быть утрачены навсегда», — отметил Сюборов.
Артефакты.
В архиве зафиксированы тысячи артефактов: кремневые наконечники стрел и копий, ножи, скребки, тесла, фрагменты сосудов с «ямочно-гребенчатым» орнаментом. Ивановский описал не только временные стоянки, но и масштабные кремневые мастерские — например, в селе Ёгла при раскопках извлекли 27 тысяч отщепов и более 70 заготовок каменных топоров.
Одно из поселений, Кончанское-1, открыл Николай Рерих еще в 1902 году. Позднее Зимина раскопала там один из крупнейших неолитических могильников лесной зоны Восточной Европы — 267 погребений с ритуальной охрой, янтарными пуговицами и подвесками.
На стоянке.
Следующий этап — выездные проверки на местности, уточнение координат с помощью GPS, после чего по каждому объекту подготовят представление в инспекцию охраны наследия для включения в реестр. Также ученые планируют повторно осмотреть уже известные памятники и уточнить их культурно-хронологическую принадлежность.