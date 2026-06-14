В РФ определили координаты более 130 «забытых» стоянок каменного века

По данным ученых, в среднем течении реки Мсты концентрация древних поселений колоссальна. В советские годы этот регион активно изучала знаменитый археолог Майя Зимина, которая в своих монографиях опиралась в том числе на материалы краеведа Георгия Ивановского (1908−1979). Однако в публикациях XX века карты-схемы печатались в мелком масштабе. На них объект обозначался условной жирной точкой, которая на реальной местности могла покрывать радиус в несколько километров.